📷⚡️Саудовские F-15SA этим вечером нанесли удар по Ходейде — главному порту под контролем хуситов. Руководство "Ансар Аллах" обещает ответку в самое ближайшее время.
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📷⚡️Саудовские F-15SA этим вечером нанесли удар по Ходейде — главному порту под контролем хуситов. Руководство "Ансар Аллах" обещает ответку в самое ближайшее время.