Фриланс с подвохом: в Роскачестве рассказали о новых схемах мошенников

Фриланс всё чаще становится полем деятельности не только для талантливых специалистов, но и для мошенниковФриланс всё чаще становится полем деятельности не только для талантливых специалистов, но и для мошенниковПока исполнители пытаются вычислить недобросовестных работодателей, заказчики сами становятся жертвами афер.