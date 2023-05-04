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Посол в США Антонов: Россия ответит на атаку украинских дронов на Кремль, когда посчитает это необходимым

Посол в США Антонов: Россия ответит на атаку украинских дронов на Кремль, когда посчитает это необходимым

Российская Федерация ответит на атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Кремль, когда посчитает данный шаг необходимым.

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