Названы победители конкурса туристических маршрутов "Покажи Москву!"

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин В столице подвели итоги конкурса "Покажи Москву!". В этом году аттестованные гиды и любители представили около тысячи авторских маршрутов по городу, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
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