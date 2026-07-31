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Названы победители конкурса туристических маршрутов "Покажи Москву!"

Названы победители конкурса туристических маршрутов "Покажи Москву!"

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин В столице подвели итоги конкурса "Покажи Москву!". В этом году аттестованные гиды и любители представили около тысячи авторских маршрутов по городу, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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