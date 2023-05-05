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Соболенко о соперничестве со Швентек: «В наших первых матчах в прошлом сезоне у меня не было нужного арсенала. Только характер. Исправив подачу, поняла, что могу ее победить»

Швентек ведет в личных встречах 5:2. В прошлый раз они играли две недели назад в финале в Штутгарте. – Каково это – постоянно играть против нее? Отличаются ли ваши матчи в финале в статусе №1 и №2 от четвертьфиналов и полуфиналов? – Да, по-моему, это совсем другой матч, и, конечно, мне больше нравится играть против нее в финале, чем в четвертьфинале.

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