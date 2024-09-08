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Отец самой гениальной девочки в России с одного удара вырубил пенсионерку за безобидное замечание на детской площадке

Отец самой гениальной девочки в России с одного удара вырубил пенсионерку за безобидное замечание на детской площадке

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие родители мечтают о том, чтобы их ребенок был самым красивым, самым успешным и самым умным.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Будь ПРОКЛЯТ ОНО со своей семьей, МРАЗИ!!!!!!!
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W
Walery
Вот - вот, теперь кроме &quot;дайте миллионы&quot;... еще и жильё!  Сегодня кругом одни клоны МММ, Кашпировские и Чумаки...    При этом известно = Ломоносов шел учиться... босиком.
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В тюрьму! В тюрьму! А детьми должен заняться детский инспектор полиции!
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