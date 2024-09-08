Отец самой гениальной девочки в России с одного удара вырубил пенсионерку за безобидное замечание на детской площадке

Будь ПРОКЛЯТ ОНО со своей семьей, МРАЗИ!!!!!!!

W

Walery

Вот - вот, теперь кроме "дайте миллионы"... еще и жильё! Сегодня кругом одни клоны МММ, Кашпировские и Чумаки... При этом известно = Ломоносов шел учиться... босиком.