В Смоленской области осужденные передали подарки в школу-интернат в Ярцеве

Сладкие подарки они приобрели за свои средства Осужденные смоляне, которые отбывают наказание в исправительном центре, находящимся на базе одного из деревообрабатывающих предприятий Ярцева, приняли участие в благотворительной акции.
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