«Запрет и конфискация»: тихая продажа элитной квартиры в Москве вышла боком затаившейся Ротару

Скоморохам платили не по трудовому вкладу - бешеные деньги! А оказывается ещё и квартиры дарили! У нас нет более достойных - инженеров и ученых??? Идиотизм процветает!

Tania Еременко

Она не один раз помогала деньгами ВСУ и выкупала свою родню за деньги, заработанные в России. Только конфискация у предательницы! И в Крыму раздумывают, а надо конфисковывать недвижимость, которая ей досталась на халяву.