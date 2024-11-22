Телеканал "78" София Ротару решила тайно продать элитную квартиру в центре Москвы за 65 млн рублей.
«Запрет и конфискация»: тихая продажа элитной квартиры в Москве вышла боком затаившейся Ротару
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Если не забрать,то это уже предательство страны
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3 час.
Владимир Елкин
Скоморохам платили не по трудовому вкладу - бешеные деньги! А оказывается ещё и квартиры дарили! У нас нет более достойных - инженеров и ученых??? Идиотизм процветает!
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3 час.
Tania Еременко
Она не один раз помогала деньгами ВСУ и выкупала свою родню за деньги, заработанные в России. Только конфискация у предательницы! И в Крыму раздумывают, а надо конфисковывать недвижимость, которая ей досталась на халяву.
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3 час.
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