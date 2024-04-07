Девальвация доллара в режиме реального времени

Золото ставит рекорды стоимости, серебро тянется к многолетним максимумам. Казалось бы, спекулянты вновь играют, вслед за Nvidia и биткоином надувая новый пузырь Евгений Огородников, редактор отдела рейтинги журнала «Монокль»читайте на monocle.
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