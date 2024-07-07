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Несекретные материалы

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Греческой полиции не нравятся традиционные семейные ценности

Греческой полиции не нравятся традиционные семейные ценности

На днях в якобы православной по конституции Греции местные правоохранители запретили проводить в приморском районе (муниципалитете, пригороде) Палео Фалиро на юге Афин семейный парад Family Pride в защиту традиционных ценностей из-за «угрозы общественной безопасности».

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