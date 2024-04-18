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Юнармейцы из Бескудникова приняли участие в открытии мемориальной доски Герою

Юнармейцы отрядов «Школа «Бескудниково», «Альфа», Патриот МГКЭИТ и отряда имени Героя Советского Союза Марины Расковой приняли участие в открытии мемориальной доски летчику генерал-полковнику авиации Герою Советского Союза Сергею Федоровичу Ушакову.

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