Юнармейцы из Бескудникова приняли участие в открытии мемориальной доски Герою

Юнармейцы отрядов «Школа «Бескудниково», «Альфа», Патриот МГКЭИТ и отряда имени Героя Советского Союза Марины Расковой приняли участие в открытии мемориальной доски летчику генерал-полковнику авиации Герою Советского Союза Сергею Федоровичу Ушакову.
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