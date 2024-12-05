Их настигла "Белая стрела": В Донбассе появился прообраз Смерша?

Секретные подразделения противостоят высокопоставленным злоумышленникам. Возмездие приходит к тем, кого выпускают из зала суда с формулировкой "за недостаточностью улик" или кто не подсуден в силу статуса.
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