Сила в правде
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Сила в правде

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Их настигла "Белая стрела": В Донбассе появился прообраз Смерша?

Их настигла "Белая стрела": В Донбассе появился прообраз Смерша?

Секретные подразделения противостоят высокопоставленным злоумышленникам. Возмездие приходит к тем, кого выпускают из зала суда с формулировкой "за недостаточностью улик" или кто не подсуден в силу статуса.

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Комментарии
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Татьяна Курочкина
Хочется только таким новостям &quot;сказать&quot;  –   🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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