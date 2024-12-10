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Крымское информационное агентство

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В Крыму на карантин полностью закрыли три школы

В Крыму на карантин полностью закрыли три школы

Фото: Наталья СомоваВ Крыму полностью закрыты на карантин из-за болезни детей ОРВИ три школы (две в Симферополе, одна в Керчи), сообщили корреспонденту Крымского информационного агентства в Минобразе Крыма.

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