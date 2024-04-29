Эксперт назвала плюсы и минусы работы во время обучения в университете

Совмещение работы и учебы — нелегкая задача, но при правильной организации с ней можно справиться. О том, как составить такой график и какие навыки помогут студенту, «Известиям» 29 апреля рассказала руководитель направления «Высшего образования» школы IT-профессий Skillfactory Анастасия Ильина.