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Алгоритмы соцсетей могут усиливать романтическую одержимость

Алгоритмы соцсетей могут усиливать романтическую одержимость

Психологи установили, что механизмы работы социальных сетей могут усиливать лимеренцию — состояние навязчивой романтической одержимости другим человеком.

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