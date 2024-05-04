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Серхио Перес: «Болиды «Макларена» были быстрейшими на трассе, им просто тоже не удалось до конца разобраться в работе шин»

Перес оценил свое выступление в квалификации к спринту в Майами. Пилот «Ред Булл» закончил сессию с третьим временем, но при этом отметил, что соперники из «Макларена», по его мнению, смотрелись на трассе лучше.

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