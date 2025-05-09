«Неоценимо для судеб мира»: Путин — о значении Дня Победы

В пятницу, 9 мая, в Кремле состоялся приём от имени президента России Владимира Путина для глав иностранных делегаций и почётных гостей по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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