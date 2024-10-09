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Доля США в мировой экономике при Байдене упала до исторического минимума

Доля США в мировой экономике при Байдене упала до исторического минимума

Доля США в мировой экономике впервые упала ниже 15% при президенте Джо Байдене. А по итогам его срока составит рекордно минимальные 14,76%, передает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и Международного валютного фонда.

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