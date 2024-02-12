Компания из России «Силовые машины» выиграла иск против Вьетнама на 500 млн долларов

Находящаяся под санкциями компания впервые победила в международном суде.Компания «Силовые машины», которая находится под американскими санкциями с 2018 года, выиграла иск против вьетнамской корпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC).
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