Компания из России «Силовые машины» выиграла иск против Вьетнама на 500 млн долларов

Находящаяся под санкциями компания впервые победила в международном суде.Компания «Силовые машины», которая находится под американскими санкциями с 2018 года, выиграла иск против вьетнамской корпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC).