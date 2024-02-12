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Компания из России «Силовые машины» выиграла иск против Вьетнама на 500 млн долларов

Компания из России «Силовые машины» выиграла иск против Вьетнама на 500 млн долларов

Находящаяся под санкциями компания впервые победила в международном суде.Компания «Силовые машины», которая находится под американскими санкциями с 2018 года, выиграла иск против вьетнамской корпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC).

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