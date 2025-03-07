Глава МИД КНР: Китай всегда придерживается объективной и беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Китай всегда придерживается объективной и беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, выступает за хладнокровное и сбалансированное решение, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в пятницу на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва.