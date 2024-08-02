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20th Century Studios показала отрывок из нового «Чужого», в котором ксеноморф охотитс...

20th Century Studios показала отрывок из нового «Чужого», в котором ксеноморф охотитс...

20th Century Studios показала отрывок из нового «Чужого», в котором ксеноморф охотится на девушку20th Century Studios опубликовала новый отрывок из предстоящего фильма «Чужой: Ромул», в котором показали, как ксеноморф охотится на девушку, спрятавшуюся от него под решеткой.

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