20th Century Studios показала отрывок из нового «Чужого», в котором ксеноморф охотитс...

20th Century Studios показала отрывок из нового «Чужого», в котором ксеноморф охотится на девушку20th Century Studios опубликовала новый отрывок из предстоящего фильма «Чужой: Ромул», в котором показали, как ксеноморф охотится на девушку, спрятавшуюся от него под решеткой.