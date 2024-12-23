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Новое в законодательстве и судебной практике за декабрь 2024 // Вебинар «Закона.ру» и «Экспертных решений»

26 декабря «Закон.ру» и «Газпромнефть Экспертные решения» проведут первый совместный вебинар, на котором обсудят новеллы законодательства и судебной практики за декабрь 2024 года, а также проанализируют самую важную позицию Верховного суда за этот период.

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