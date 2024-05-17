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Охотники пожаловались на трудности «бизнеса» в Алтайском крае

Охотники пожаловались на трудности «бизнеса» в Алтайском крае

Охота является не только приятным и полезным времяпровождением, но и важной отраслью хозяйства. Какие проблемы видят специалисты в этом виде предпринимательства?«Спасём косулю»— Охотничье хозяйство — это такая же отрасль народного хозяйства, как легкая или рыбная промышленность, сельское хозяйство, — заявил председатель правления Алтайской краевой общественной организации охотников и рыболовов Сергей Панов.

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