❗️⚡️Руководители компании Anduril сообщили, что дрон-ведомый YFQ-44A Fury программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) уже совершил полёт в строю с истребителями F-35 в ходе испытаний ВВС США.
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