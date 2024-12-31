ТАСС: серпентарий в Новосибирске начал разводить гадюку Николького ради яда

Специалисты из единственного в России серпентария, который находится в Новосибирске, начали эксперимент по разведению в неволе гадюки Никольского, чей яд может стать основой для создания противоопухолевого средства.
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