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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шмицер о Собослаи: «Может пойти по стопам Джеррарда, он на верном пути. У Стиви была особая связь с «Ливерпулем», но он не будет против, если назвать Доминика его преемником»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Владимир Шмицер считает, что Доминик Собослаи способен пойти по стопам экс-капитана клуба Стивена Джеррарда .

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