Почему я не зову гостей к себе домой, и дело не в экономии

Галина 123

Современный мир дал каждому свободу выбора во многом. В том числе в соблюдении традиций, общении с родными и близкими, содержанием своего жилья и чисто бытовыми привычками. Каждый имеет полное право поступать как ему удобно и нравиться, естественно не нарушая законодательство и права других граждан.