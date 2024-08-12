ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Почему я не зову гостей к себе домой, и дело не в экономии

Почему я не зову гостей к себе домой, и дело не в экономии

Тусовка, веселье, двери дома почти не закрываются, каждый вечер гости на чай, дни рождения по 2 дня, новый год на неделю – это все не мое, не люблю я такие мероприятия.

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Комментарии
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Галина 123
Современный мир дал каждому свободу выбора во многом. В том числе в соблюдении традиций, общении с родными и близкими, содержанием своего жилья и чисто бытовыми привычками. Каждый имеет полное право поступать как ему удобно и нравиться, естественно не нарушая законодательство и права других граждан.
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