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Крымская газета

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График подвоза воды в Керчи на 23 сентября: адреса

График подвоза воды в Керчи на 23 сентября: адреса

Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» подготовил график подвоза воды населению на 23 сентября 2026 года.

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