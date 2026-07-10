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Российский шахматист Крамник оспорил решение о своем отстранении от соревнований

Российский шахматист Крамник оспорил решение о своем отстранении от соревнований

Спортсмену запретили выступать на турнирах за высказывания в адрес других шахматистов. Российский шахматист Владимир Крамник подал апелляцию после решения комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплинарным вопросам о его отстранении от соревнований, сообщил спортсмен в соцсетях.

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