А нужны ли они России?

Бежавшие из страны «испуганные патриоты» просятся обратно, а оставшиеся «переобуваются» на ходу Андрей Соколов Президент Чехии Петр Павел выступил на минувшей неделе с оригинальным предложением, но вполне в духе нынешних стандартов западной «демократии».