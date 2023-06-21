А нужны ли они России?

Бежавшие из страны «испуганные патриоты» просятся обратно, а оставшиеся «переобуваются» на ходу Андрей Соколов Президент Чехии Петр Павел выступил на минувшей неделе с оригинальным предложением, но вполне в духе нынешних стандартов западной «демократии».
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