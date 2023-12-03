Поклонская после долгого перерыва вспомнила, как там «в Украине»

Политнавигатор Воздерживавшаяся несколько месяцев от политических выступлений бывший прокурор Крыма и экс-депутат Думы Наталья Поклонская опубликовала длинное воспоминание о событиях времен Евромайдана, а заодно и свою свежую фотографию, где бывшая героиня Русской весны выглядит утомленной – в отличие от многочисленных сессий времен работы в парламенте.