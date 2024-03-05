Медведев: нужно выгнать послов ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым

Следует понизить уровень дипломатических отношений с государствами, нарушающими нормы дипломатии, — считает зампред Совета безопасности РоссииЕсли послы стран Евросоюза отказались от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, это может означать только одно — необходимо снизить приоритет дипломатических связей России с данными странами, — заявил Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя главы Совбеза России.