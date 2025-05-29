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Раскрыты детали вокруг штурма села Богдановка в ДНР

Раскрыты детали вокруг штурма села Богдановка в ДНР

Командир Деревин: Штурм села Богдановка в ДНР занял четверо суток Штурм и зачистка от Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Богдановка в ДНР занял порядка четверых суток.

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