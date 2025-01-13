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Царьград

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Полиция Ла-Паса использовала газ для разгона марша сторонников Моралеса

Полиция Ла-Паса использовала газ для разгона марша сторонников Моралеса

В Ла-Пасе полиция применила газ для разгона марша сторонников экс-президента Эво Моралеса. Протестующие, начавшие акцию из Патакамая, пытались дойти до правительственного дворца.

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