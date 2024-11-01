Власти Тазовского района пригласили ямальцев на общественные обсуждения генплана

Власти Тазовского района собираются внести изменения в генеральный план муниципального округа. Ямальцев пригласили поучаствовать в общественных обсуждениях проекта, сообщили в telegram-канале районной администрации.
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