В центре Смоленска откроется пятизвездочная гостиница

Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о развитии туротрасли и новых мерах поддержки профильного бизнеса Новый пятизвёздочный гостиничный комплекс появится в центральной части Смоленска, заявил в ходе своей пресс-конференции глава региона Василий Анохин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии