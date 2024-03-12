Орбакайте после отмены концерта в Кремле выступит в баре в США

Поп-исполнительница Кристина Орбакайте планирует вернуться в США после скандалов в России. Музыкантка, дочь печально известной Аллы Пугачевой, намерена выступить в бруклинском баре LEVEL в Нью-Йорке 20 апреля.
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