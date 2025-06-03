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Новокузнечанин пытался обменять в банке поддельную купюру в 200 евро

Новокузнечанин пытался обменять в банке поддельную купюру в 200 евро

Житель Новокузнецка пытался обменять поддельную купюру в одной из финансовых организаций города. Об этом 3 июня рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу.

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