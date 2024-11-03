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Кандидат Стояногло призвал к спокойствию независимо от итога выборов в Молдавии

Кандидат Стояногло призвал к спокойствию независимо от итога выборов в Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии, бывший генеральный прокурор, уволенный из-за политики нынешнего лидера страны Майи Санду, Александр Стояногло призвал граждан страны сохранять спокойствие независимо от результатов голосования.

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