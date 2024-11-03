Кандидат Стояногло призвал к спокойствию независимо от итога выборов в Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии, бывший генеральный прокурор, уволенный из-за политики нынешнего лидера страны Майи Санду, Александр Стояногло призвал граждан страны сохранять спокойствие независимо от результатов голосования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии