Сколько раз нужно прогревать машину зимой

С наступлением холодных зимних дней встает вопрос о прогреве автомобиля перед поездкой. Каждый автовладелец задумывается, сколько времени нужно уделить на прогрев двигателя, чтобы обеспечить нормальное функционирование автомобиля и продлить его срок службы.