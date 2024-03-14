Сколько раз нужно прогревать машину зимой

С наступлением холодных зимних дней встает вопрос о прогреве автомобиля перед поездкой. Каждый автовладелец задумывается, сколько времени нужно уделить на прогрев двигателя, чтобы обеспечить нормальное функционирование автомобиля и продлить его срок службы.
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