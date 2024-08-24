Какую сумму в среднем россияне берут в кредит в банках?

По итогам июля, средний размер выданных потребительских кредитов составил 177,7 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на проведенное исследование.
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