Детского психолога Петрановскую проверят на фейки о ВС РФ

Проведут проверку детского психолога Людмилы Петрановской на предмет дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации и иностранного финансирования, сообщает Виталий Бородин, глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.
Проведут проверку детского психолога Людмилы Петрановской на предмет дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации и иностранного финансирования, сообщает Виталий Бородин, глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.
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