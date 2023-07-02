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Детского психолога Петрановскую проверят на фейки о ВС РФ

Детского психолога Петрановскую проверят на фейки о ВС РФ

Проведут проверку детского психолога Людмилы Петрановской на предмет дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации и иностранного финансирования, сообщает Виталий Бородин, глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

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