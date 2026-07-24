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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мареска о Родри и «Реале»: «Любой тренер хотел бы иметь такого игрока, он один из лучших в мире. Вокруг больших футболистов всегда много слухов, меня это не беспокоит»

Главный тренер « Манчестер Сити » Энцо Мареска высказался о полузащитнике команды Родри.  Ранее сообщалось , что « Реал » предложил контракт хавбеку «горожан», и испанец готов перейти.

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