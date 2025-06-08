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В МВД посоветовали притвориться неподходящей жертвой, чтобы отпугнуть мошенников

В МВД посоветовали притвориться неподходящей жертвой, чтобы отпугнуть мошенников

Управление МВД России по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий рекомендовало в телефонных разговорах вести себя так, чтобы показаться мошенникам нежелательной жертвой.

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