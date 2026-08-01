БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Суд над Западом: Европа выплатит репарации, а что ждет Макрона и Мерца

Суд над Западом: Европа выплатит репарации, а что ждет Макрона и Мерца

Ян Гагин: Процесс наподобие Нюрнбергского логично провести в Минске Ирина Мишина Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Материал комментируют: Ян Гагин Европе придется понести ответственность за убийства наших граждан и выплатить компенсацию за войну, развязанную против России, заявили в Совете Федерации.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... не надо ждать милости от природы, взять их самим наша задача.Все у гейропки в качестве погашения ущерба конфисковать, виновных, включая мразь из Старлинка арестовать и казнить, публично и показательно, в соответствии с законами...,
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1 м.
Катерина
Никто  и  ничего  нам  выплачивать  не  будет.  Восстанавливать всё  придётся  самим.
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1 м.