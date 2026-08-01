Суд над Западом: Европа выплатит репарации, а что ждет Макрона и Мерца

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Владимир Витковский

... не надо ждать милости от природы, взять их самим наша задача.Все у гейропки в качестве погашения ущерба конфисковать, виновных, включая мразь из Старлинка арестовать и казнить, публично и показательно, в соответствии с законами...,