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Экс-тренер «Краснодара» — главный клиент Артеты в АПЛ: проиграл все пять матчей с общим счетом 1:16

Экс-тренер «Краснодара» — главный клиент Артеты в АПЛ: проиграл все пять матчей с общим счетом 1:16

10 октября «Арсенал» принимал на своем поле «Лидс» в матче 6-го тура АПЛ и добился волевой победы со счетом 2:1.

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