Прокуратура Севастополя выявила незаконную вырубку леса

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства» провела проверку исполнения требований лесного законодательства.
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