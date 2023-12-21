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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Прокуратура Севастополя выявила незаконную вырубку леса

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства» провела проверку исполнения требований лесного законодательства.

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