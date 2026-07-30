А вы знали? На станции Филоново в 1891 году жил и работал Алексей Максимович Пешков. Более известный нам под псевдонимом Максим Горький.
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А вы знали? На станции Филоново в 1891 году жил и работал Алексей Максимович Пешков. Более известный нам под псевдонимом Максим Горький.
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