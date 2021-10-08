Мировое обозрение

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Спикер нижегородского заксобрания Люлин избран координатором Ассоциации законодателей ПФО

ПЕНЗА, 8 октября. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин избран в пятницу координатором Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа (ПФО).

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