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Жители Подмосковья помогли выявить тысячу нарушений правил парковки за неделю

Жители Подмосковья помогли выявить тысячу нарушений правил парковки за неделю

За прошедшую неделю в Подмосковье к ответственности привлекли 1,1 тысячи автовладельцев за нарушение правил парковки.

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